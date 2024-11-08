Специалисты ЖКХ из Мытищ стали призерами областного конкурса профмастерства

Участие в конкурсе «Лучший по профессии» приняли более 200 человек. Работники коммунальных служб из Мытищ вошли в число лидеров соревнований.

«Лучший по профессии» — традиционный смотр-конкурс среди специалистов жилищно-коммунальных служб Московской области. В этом году он прошел в 23-й раз. Среди участников были и представители из Мытищ, которым на пути к победе пришлось преодолеть серьезную конкуренцию. Больше 200 профессионалов своего дела из 48 органов местного самоуправления боролись за право быть лучшими.

Слесарь муниципального учреждения «Жилищное хозяйство Мытищи» Марс Рысаев и штукатур-маляр компании «Сукромка» Михаил Пацеев стали победителями соревнований. Лауреатами третьей степени признали специалистов «Мытищинской теплосети»: электрогазосварщика Александра Иванченко и плотника жилищного ремонтно-эксплуатационного участка Алексея Смирнова.

«Мы ценим наших специалистов, ведь от их мастерства и компетентности зависит жизнеобеспечение наших граждан. Каждый мастер — штукатур, сантехник, плотник, столяр, сварщик выполняет свою работу на благо улучшения жилищных условий, создает комфорт и стоит на страже безопасной благоприятной среды», — поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сильнейшим участникам в финале конкурса «Лучший по профессии» торжественно вручили награды и ценные подарки.

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