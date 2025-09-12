Специалисты центра имени Бакулева провели осмотр пациентов в Дубне

Кардиологи из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева приезжают в Дубну уже второй раз. Медики проводят консультации и отбирают пациентов на операции.

Московские специалисты консультировали не только взрослых. У дубненских врачей сейчас наблюдаются более 400 детей с сердечными заболеваниями. Для 30 из них был организован прием. Медики провели эхо-кардиографическое исследование, изучили документы и выписали направление на хирургическое лечение, если оно требуется.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов рассказал, что выездная акция была организована по просьбам жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым трудно добираться до Москвы по состоянию здоровья.

В этот раз специалисты осмотрели в Дубне около 100 пациентов. А всего за полгода взаимодействия с ведущим центром сердечно-сосудистой хирургии было принято почти полторы сотни пациентов, рассказал глава городского округа Максим Тихомиров. В следующий раз врачи приедут в Дубну в начале декабря.