Специалисты стройконтроля провели техобследование в 33 зданиях Подмосковья

С начала года эксперты стройконтроля Подмосковья обследовали 33 жилых дома и социальных учреждения. Специалисты собирали данные об объектах, проводили выезды и инструментальные исследования, сообщили в МинЖКХ МО.

Также инспекторы обрабатывали полученную информацию и составляли технические заключения.

Для исследований использовались лазерные дальномеры, тепловизоры, геодезические приборы и другое оборудование. Безопасность сотрудников гарантировали специальная одежда и средства индивидуальной защиты.

В ведомстве отметили, что проверки помогают отслеживать проведение капремонта домов по региональной программе и оценивать их состояние для безопасного и комфортного проживания.