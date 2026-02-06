Специалисты Школы материнства в Красногорске рассказали о партнерских родах

В Красногорской больнице прошла встреча Школы материнства. Специалисты обсудили подготовку к партнерским родам и правила перевозки детей в автомобиле.

На лекции выступила медицинский психолог, депутат Мария Малышева. Она объяснила, какую роль играет близкий человек во время родов.

«Партнер дает непрерывную поддержку. Медперсонал сосредоточен на медицинской помощи, а партнер помогает морально. Это снижает потребность в обезболивании и кесаревом сечении», — сказала она.

Сейчас в муниципалитете 60 процентов родов проходят с партнером. Им может быть не только муж, но и любой близкий человек — мама, сестра или подруга.

Слушатели школы активно задавали вопросы.

«У меня будет первый ребенок, мальчик. Хочется ответственно подготовиться. Меня волнует поведение в родах и правильное дыхание. На лекциях здесь всегда доброжелательная атмосфера», — поделилась жительница округа Екатерина Терехина.

Автоинспекторы провели семинар о безопасности детей в машине. Они показали, почему нельзя удержать ребенка даже весом 3–4 килограмма при аварии, и объяснили, как выбрать автолюльку. Родителям-пешеходам напомнили о световозвращающих элементах и вручили фликеры.

Занятия в Школе материнства проходят в женской консультации Красногорской больницы каждый четверг в 12:00. На следующей встрече специалисты расскажут о «мягких родах».