Специалисты провели работы по зимнему содержанию на дорогах Воскресенска

В Министерстве транспорта Московской области сообщили о проведенных работах. Так, дорожники отремонтировали поврежденную искусственную неровность на Федотовской улице и восстановили работоспособность линий наружного освещения в малых населенных пунктах для безопасности движения. Работы коснулись улиц на трех поселках округа — на Ленинской улице в поселке имени Цюрупы и на улице Пименовка в поселке Цибино. Также в поселке Виноградово рабочие очистили ливневую канализацию. В министерстве добавили, что обследование на региональной дорожной сети проводится регулярно.

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают приводить в нормативное состояние дороги округа и восстанавливают различные элементы. Например, в декабре 2025 года они восстановили крышу на остановке на Юбилейной улице в селе Ашитково и поврежденный дорожный знак на Крестьянской улице в деревне Золотово. Также были отремонтированы линии наружного освещения в трех населенных пунктах.