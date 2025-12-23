Элементы инфраструктуры отремонтировали на региональных дорогах в Воскресенске
Сотрудники «Мосавтодора» продолжают приводить в нормативное состояние дороги в Воскресенске. Они восстанавливают различные элементы.
Крышу на остановке восстановили на Юбилейной улице в селе Ашитково. Ранее она здесь отсутствовала. Также специалисты очистили от мусора водосточные канавы. Такую же работу они провели на дороге в поселке Виноградово.
Чтобы обеспечить безопасное движение, они также восстановили поврежденный дорожный знак на Крестьянской улице в деревне Золотово. Кроме того, они провели ремонт линии наружного освещения на Ленинской улице в поселке имени Цюрупы, на Центральной улице в деревне Цибино и на такой же улице в поселке Конобеево.
Добавим, что сотрудники «Мосавтодора» также провели противогололедную обработку. Это позволить обеспечить безопасный проезд как личного, так и общественного транспорта.