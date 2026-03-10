Специалисты проконсультируют жителей Подмосковья по вопросам погребения

На следующей неделе сотрудники Центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Жители смогут получить профессиональную помощь по вопросам похоронного дела и погребения. Консультации пройдут в МФЦ по следующим адресам:

* 10 марта — город Волоколамск, улица Революционная, дом 3; * 11 марта — город Истра, площадь Революции, дом 2; * 12 марта — город Люберцы, улица Инициативная, дом 7Б; * 13 марта — город Зарайск, улица Советская, дом 23.

Чаще всего на консультациях спрашивают о правильном оформлении удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений и разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде.