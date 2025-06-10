Специалисты подмосковного технадзора получили президентские награды

Подмосковные сотрудники технического надзора получили президентские награды за вклад в развитие новых регионов. С 2022 года они трудятся в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, помогая восстанавливать инфраструктуру и жилые дома.

Уже десятый год управление технического надзора капремонта Подмосковья следит за качеством ремонта домов, а также реконструкцией школ, больниц и инженерных сетей. Специалисты проводят работу на всей территории Подмосковья, а с 2022 года и в новых регионах: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За вклад в их развитие они получили награды президента.

«Сегодня девять человек были отмечены президентскими наградами и благодарностями президента. Это те самые люди, которые работали на новых территориях, выполняли функции строительного контроля и принимали непосредственное участие в восстановлении инфраструктуры, жилых домов и социальных объектов», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

На новых территориях специалисты работают без выходных и в любую погоду в условиях строгой дисциплины. С начала года они провели более 50 тысяч выездов на новые территории.