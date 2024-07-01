Специалисты подмосковного онкодиспансера посетили конференцию в Москве

Специалисты Московского областного онкологического диспансера приняли участие в научно-практической конференции, которая прошла в Москве в минувшие выходные. В ходе мероприятия состоялась дискуссия о значимости новейших технологий и передовой практики в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская отметила, что на конференции обсуждались результаты исследований по эффективности и переносимости лекарств при терапии раннего рака молочной железы, эффективности иммунотерапии после комбинированного лечения химиотерапией и радиотерапией.

«Также разобрали клинические случаи и современные подходы к лечению онкологических заболеваний», — указала специалист.

В мероприятии приняли участие 30 онкологов Московской области. Они смогли обменяться опытом, согласовать новые задачи и общие направления в лечении онкологических пациентов.

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