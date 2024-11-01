Специалисты подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора

Специалисты областного онкодиспансера получили благодарности губернатора Подмосковья. Их отметили за добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи в медицинском обслуживании жителей региона.
«Я впервые получил благодарность от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и мне очень приятно, что мою работу отметили и оценили. Такое доверие и признание придают мне уверенности в своих силах и стремлении продолжать работать на высшем уровне», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.
В Московском областном онкологическом диспансере работают 800 сотрудников, из них 194 — врачи, 344 — средний медицинский персонал.
Акцию ко Дню народного единства провели в школе № 30 в Химках
Школьный турнир по баскетболу ко Дню тренера прошел в Химках
Более 14 километров дорог отремонтировали в Солнечногорске с начала года
Ветеранов атомной энергетики поздравили в Подольске
Центр помощи при ДТП открылся в Люберцах
Агрофирма «Партнер» и Тимирязевская академия подписали соглашение в Коломне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте