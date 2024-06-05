Специалисты по защите труда в Подмосковье стали лучшими в России

Фото: Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Работники обкома получили почетные награды за труд на открытом заседании президиума Профсоюза работников здравоохранения России. Специалистов по защите труда в Подмосковье признал лучшими в стране.

На встрече также подняли вопросы по улучшению условий труда и защите прав медицинских работников.

«По результатам работы наши коллеги стали лучшими правовыми инспекторами ЦК Профсоюза за 2023 год. Это Татьяна Мочалова — заведующая отделом правовой защиты и Лариса Полхова — заведующая отделом социально-экономической защиты», — отметила председатель обкома Нина Суслонова.

По ее словам, инспекторы осуществляют правозащитную деятельность, направленную на организацию и проведение проверочных мероприятий по соблюдению работодателями норм трудового законодательства.

Руководитель организации также получила почетную грамоту за выполнение уставных целей и задач Профсоюза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте