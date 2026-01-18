Специалисты по обслуживанию искусственного льда отметили профессиональный праздник в Коломне

16 января во всем мире чествуют ледоваров — специалистов, которые создают и поддерживают лед на искусственных аренах. В Коломне поздравления принимала команда конькобежного центра.

Дата 16 января выбрана не случайно — в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони. Он изобрел ресурфейсер, специальный комбайн для восстановления льда. До этого всю работу делали вручную.

«На ледовой арене все смотрят на спортсменов. Но для их успеха важны и условия, особенно лед. Скорость забега и чистота выступления во многом зависят от качества покрытия, а за это отвечают ледовары», — пояснили в конькобежном центре «Коломна».

У этих специалистов непростой график. Во время соревнований лед должен быть готов к первым же тренировкам. Поэтому в дни крупных турниров ледовары работают сменами с раннего утра до поздней ночи.

В прошлом сезоне коломенская команда освоила новые ледозаливочные комбайны. Машины пополнили автопарк центра и, по словам специалистов, хорошо себя зарекомендовали. Они помогают создавать высокоскоростной лед, необходимый для соревнований.