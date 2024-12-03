Специалисты НИКИ детства осмотрели более 60 юных пациентов с аллергией

Врачи НИКИ детства провели выездные приемы в детских поликлиниках Истры, Видного, Балашихи и Наро-Фоминска в рамках проекта «Аллергодесант». Специалисты осмотрели детей с различными аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева уточнила, что команда, включающая аллергологов-иммунологов и пульмонолога, направляется в те районы Подмосковья, где наблюдается нехватка специалистов. Врачи стремятся откорректировать терапию для юных пациентов, имеющих тяжелые атопические патологии, и упростить их доступ к круглосуточному и дневному стационару отделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства. Более половины обследованных детей уже получили приглашение на госпитализацию.

Такой подход позволяет детям получать квалифицированную помощь, не покидая свои округа. Родители могут задать вопросы и получить необходимые рекомендации по уходу и лечению аллергии в домашних условиях. Врачи также используют эти выезды для обмена опытом с коллегами и консультации по вопросам лечения детей с аллергическими проблемами.

В ближайшие планы проекта «Аллергодесант» входит проведение мероприятий в Железнодорожном, Химках и Клине.