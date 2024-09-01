Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения в лесу

С окончанием лета и началом осени жители Подмосковья стремительно отправляются в леса за грибами и ягодами. Присутствие человека увеличивает риск возникновения лесных пожаров.

Заместитель начальника территориального управления № 7 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Федосов отметил, что лесной пожар представляет собой одну из самых опасных стихий, возможность возникновения которой может быть вызвана даже незначительным источником огня.

Он пояснил, что пожар в лесу может распространяться с высокой скоростью — до 70 км/час, и температура в его эпицентре способна достигать 1,2 тысячи градусов. По словам Федосова, остановить подобную стихию могут только профессиональные пожарные.

Андрей Федосов также выделил две основные группы причин, способствующих возникновению лесных пожаров. Первая группа — природные факторы, такие как молния и искровые разряды, однако такие случаи встречаются довольно редко. Вторая, более распространенная причина, связана с неосторожным обращением с огнем. Это может быть не до конца потушенный костер, брошенная спичка или сигарета, а также пыж, вылетевший из ружья охотника.

«Стеклянные бутылки или осколки, оставленные гостями леса, в солнечную погоду могут сработать как зажигательные линзы», — указал Андрей Федосов.

Он призвал всех, кто находится в лесу, строго соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что огонь сам по себе не появляется в лесу, а даже небольшой тлеющий угольный остаток может привести к серьезной беде.

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