Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили отдыхающим правила безопасности на воде

Специалисты «Мособлпожспаса» провели рейды по диким пляжам в 24 городских округах региона. Спасатели напомнили отдыхающим правила безопасности на воде.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Щетинина, работники территориальных управлений объяснили жителям Дзержинского, Долгопрудного, Лосино-Петровского, Луховицы, Мытищ, и других городских округов, что купаться можно только в специально оборудованных местах.

«Специалисты сообщили, что на дне рек и озер лежат металлические прутья, разбитые бутылки, рыболовные сети и бытовой мусор. Ныряя и прыгая в такие водоемы с высоты, люди подвергают большому риску свое здоровье и жизнь», — пояснил Щетинин.

Он добавил, что отдыхающие поучили памятки с номерами телефонов экстренных служб, куда можно обратиться за помощью в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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