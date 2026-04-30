Специалисты Мособлгаза проведут встречи с жителями многоквартирных домов

Специалисты Мособлгаза, ответственные за техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также вопросы газовой безопасности, каждую неделю организуют адресные встречи с жильцами многоквартирных домов.

В мае на территории юго-востока региона запланировано 45 открытых собраний, 13 из которых пройдут в течение первой недели месяца.

Мероприятия запланировали в следующих местах:

4 мая:

13:00 — г. Озеры, ул. Ленина, д. 36;

15:00 — Раменский м. о., п. Гжельского кирпичного завода, д. 12, 14;

16:00 — г. Луховицы, ул. Пионерская, д. 31.

5 мая:

15:00 — г. Жуковский, ул. Дугина, д. 14;

16:00 — г. Егорьевск, мкр. 1-й, д. 23;

16:00 — Раменский м. о., с. Гжель, Новая ул., д. 24.

6 мая:

15:00 — г. Люберцы, ул. Строителей, д. 6;

16:00 — г. Бронницы, мкр. Марьинский, д. 7;

16:00 — Раменский м. о., с. Гжель, ул. Центральная, д. 1, 3;

17:00 — г. о. Люберцы, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 14.

7 мая:

13:00 — г. Озеры, мкр. 1, д. 16;

15:00 — г. Раменское, ул. Свободы, д. 11;

16:00 — Раменский м. о., п. Комбината стройматериалов-1, д. 10.

Более подробную информацию о техническом обслуживании и газовой безопасности можно найти на официальном сайте АО «Мособлгаз».