Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали знаки в 8 округах Подмосковья

Работники «Мосавтодора» отремонтировали дорожные знаки в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому их ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в ведомстве.

Работы по восстановлению провели в Центральной улице в Черноголовке, Клементьевской в Можайске и Большой Покровской в Павловском Посаде.

Кроме того, специалисты отремонтировали знаки в малых городах и населенных пунктах. Например, на Колхозной улице в поселке Егорово Люберец или на Центральной улице в деревне Донино Раменского.

В Минтрансе МО отметили, что состояние дорог региона постоянно контролируется. Внимание уделяют всем объектам, влияющим на безопасность движения.