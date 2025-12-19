Специалисты Минсельхоза Подмосковья дали советы по выбору новогодней ели

В преддверии Нового года Министерство сельского хозяйства и природопользования Московской области поделилось полезными советами о том, как правильно выбрать живую елку и сохранить ее свежесть на время праздников. Для начала специалисты предложили определиться с видом дерева.

Ель радует классическим силуэтом и сильным хвойным ароматом. Пихта дольше всех сохраняет идеальный вид, а сосна — самый стойкий вариант для тепла квартиры.

При выборе следует обратить внимание на хвою: она должна быть упругой, ярко-зеленой и не осыпаться при легком потряхивании. Главный признак свежести — насыщенный лесной запах.

Полезно попросить продавца обновить срез на стволе — это поможет ели лучше пить воду. А чтобы не обломать ветки по дороге домой, лучше упаковать дерево в защитную сетку.

Дерево не стоит сразу заносить в теплую комнату. Специалисты советуют дать ему сутки на адаптацию в самом прохладном помещении — на балконе или в подъезде. Для установки лучше выбрать самое прохладное место в квартире, подальше от батарей и прямого солнца.

Идеальным «горшком» для ели станет ведро с влажным песком или водой, куда можно добавить таблетку аспирина, чтобы предотвратить гниение, и немного сахара для питания.

Перед установкой следует очистить нижнюю часть ствола от коры примерно на 10 сантиметров и сделать свежий спил. Только после этого елку можно закрепить. Дополнительно ствол рекомендуют обмотать влажной тканью, а хвою регулярно опрыскивать водой из пульверизатора — это ключ к тому, чтобы дерево оставалось пушистым и ароматным.

В ведомстве напомнили, что в регионе для удобства жителей открыты 178 официальных елочных базаров, где все деревья имеют сертификаты, подтверждающие качество и законность заготовки.

Найти ближайшую точку продажи можно с помощью интерактивной карты на портале «МОй АПК».

Ели также продают в 124 крупных торговых центрах. Кроме того, их можно заказать — с доставкой или самовывозом — из более чем 8,5 тысячи пунктов, расположенных по всей области.