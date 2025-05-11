Специалисты МФЦ провели семинар для клуба «Активное долголетие» в Мытищах

Семинар для участников клуба «Активное долголетие» провели в Мытищах. На встрече были рассмотрены вопросы кибербезопасности, введение самозапрета на получение кредитов и запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного присутствия.

Заместитель директора мытищинского центра «Мои документы» Станислав Наумов рассказал участникам о сервисе проверки зарегистрированных SIM-карт, возможностях приложения «Госуслуги.Дом», а также об услуге оформления биометрических паспортов.

«Отмечу, что такие встречи очень востребованы у членов клуба. Важно то, что граждане старшего поколения с большим удовольствием учатся работать на порталах государственных услуг», — отметил Станислав Наумов.

Подобные мероприятия уже стали традиционными. При этом пожилые жители не только получают полезную информацию по оформлению различных услуг, но и имеют возможность сразу подать электронное заявление прямо на месте.