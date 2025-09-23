Специалисты дорожной службы отремонтировали остановки и светофоры в Воскресенске

В городском округе Воскресенск специалисты «Мосавтодора» привели в порядок элементы инфраструктуры на региональных дорогах. Они обновили лавочки на остановках, отремонтировали светофоры, спилили лишние деревья, очистили столбы от незаконной рекламы.

Так, на остановочных пунктах в селе Константиново и на Советской улице в деревне Чемодурово работники дорожной службы обновили скамейки. Помимо этого, в деревне Золотово на Советской улице, в микрорайоне Медведка на повороте с улицы Крупской на главную дорогу и на центральной улице в селе Михалево специалисты ликвидировали деревья, мешающие обзору автовладельцев.

От незаконной рекламы очистили фонарные столбы на Фединской улице в селе Федино. На улице 50 лет Октября в городе Белоозерский отремонтировали пешеходный светофор типа Т-7 и установили утраченный дорожный знак. Также специалисты очистили ливневую канализацию на улице Менделеева в Воскресенске.

Отметим, что работы по содержанию дорог в округе продолжатся. Специалисты восстанавливают разметку, ремонтируют ямы и приводят в порядок элементы дорожной инфраструктуры.