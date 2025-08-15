Специалисты БТИ Подмосковья провели обучающий семинар для администраторов МФЦ

В Подмосковье прошел обучающий семинар для администраторов, которые дают консультации в окнах Бюро технической инвентаризации в многофункциональных центрах региона. Участникам рассказали о принципах клиентоориентированного подхода, нюансах приема заявок и особенностях работы с программным обеспечением при оказании услуг и оформлении документов

Семинар провели первый заместитель генерального директора Бюро технической инвентаризации Московской области Татьяна Люлина, заместитель генерального директора учреждения Наталия Кожевникова, специалисты управления информационных технологий и кол-центра.

«Обучение администраторов — очень важно для повышения качества наших услуг. Это работает на улучшение имиджа учреждения. Ведь грамотный и вежливый сотрудник — это „лицо“ БТИ. Клиенты, которые получили положительный опыт взаимодействия с нашими администраторами, с большей вероятностью вернутся к нам», — отметила Люлина.

Отдельное внимание в рамках занятия уделили правилам обработки персональных данных в строгом соответствии с законодательством.