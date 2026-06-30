Специалисты БТИ Подмосковья прошли обучение работе с новым оборудованием

Сотрудники всех филиалов ГБУ «БТИ Московской области» прошли курсы по работе с геодезическим оборудованием нового поколения. Обучение было направлено на освоение современных технологий, которые недавно поступили в работу и сегодня задают планку на рынке.

В ходе занятий специалисты разобрались, как максимально эффективно использовать полевой контроллер и ГНСС-приемник. Они изучили алгоритмы работы с этими устройствами в реальных условиях: при сложном рельефе с перепадами высот и в условиях плотной застройки.

Отдельный блок был посвящен скоростным методам съемки и грамотной постобработке данных. Эти навыки важны для быстрой подготовки документов и оперативного предоставления услуг жителям Подмосковья.

Участники обучения также узнали, как адаптировать оборудование под конкретный объект и как выявлять и устранять типичные и скрытые погрешности.

Генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева подчеркнула, что такое обучение помогает кадастровым инженерам принимать грамотные решения в нестандартных условиях. «Вкладываясь в квалификацию сотрудников сегодня, мы закладываем основу для качества и надежности результатов завтра», — отметила она.