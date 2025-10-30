Специалисты администрации Мытищ провели встречу с жителями дома по улице Борисовка

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов провел срочную выездную встречу с жителями дома № 24А. Присутствовали представители министерства чистоты региона, депутаты округа и управляющей компании «Домжилсервис», работа которой вызвала вопросы у жителей.

Основными темами обсуждения стали: предоставление отчетных документов и актов за 2025 год, проблемы с лифтовым оборудованием в шести подъездах многоквартирного дома, благоустройство дворовой территории дома и детской игровой площадки, уборка контейнерных площадок и дератизация.

Итогом встречи были стали следующие решения: лифтовое оборудование: управляющая компания взяла в работу все заявки на ремонт лифтов. Совместно с жителями и специалистами лифтовой компании будет проведено обследование неисправностей и определены сроки ремонта. Жителей проинформируют о сроках через домовой чат. Срок: первого ноября 2025 года.

Дератизация контейнерной площадки и мест общего пользования: управляющая компания должна оповестить жителей о дате проведения дератизации, включая близлежащие дома. Дератизация должна проводиться ежемесячно в один и тот же день во всех домах района.

Отчетная документация: управляющая компания должна предоставить отчеты за 2023 и 2024 годы до первого ноября 2025 года. Отчет за 2025 год должен учесть пожелания жителей и представить его в установленные законом сроки.

Документация по общедомовому имуществу: управляющая компания должна предоставить документацию по общедомовому имуществу Совету дома до первого ноября 2025 года.

Организация дорожного движения: Жителям дали разъяснения по организации дорожного движения. Проведут общее собрание собственников, на котором определят схему движения и направят ее на рассмотрение комиссии.

Содержание и благоустройство дворовой территории: жителям предоставлены подробные разъяснения по содержанию и благоустройству дворовой территории дома и детской игровой площадки.