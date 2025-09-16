Специалистов по работе с молодежью из Подмосковья пригласили на обучающий курс

Фото: Встреча регионального клуба «Мы вместе» на фестивале волонтеров в Красногорске / Медиасток.рф

Образовательная программа в сфере научно-технологичного лидерства «Больше, чем талант» пройдет в ноябре в Архангельске. Она направлена на повышение квалификации специалистов по работе с молодежью. В обучении смогут поучаствовать жители Подмосковья.

Программа поможет участникам обменяться опытом, освоить инновационные методики и разобрать актуальные инструменты для привлечения молодежи в науку. Они познакомятся с успешными практиками и наладят межрегиональное сотрудничество.

В ходе конкурсного отбора выберут 130 лучших кандидатов, которые пройдут 36-часовое обучение. Им предоставят проживание и питание, а также частичную компенсацию расходов на транспорт.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.