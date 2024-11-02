Церемония награждения лучших тренеров прошла в Химках

Лучшие тренеры собрались на торжественное мероприятие в пресс-центре стадиона «Арена Химки». Специалистам вручили благодарственные письма и награды за вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.

Гостей праздника поблагодарили за добросовестный труд, высокий профессионализм и воспитание чемпионов.

«Сегодня в Химках трудятся около 170 специалистов, которые являются наставниками для более восьми тысяч спортсменов. Эти педагоги не просто обучают своих подопечных спортивным навыкам, но и формируют их характер, закаляют дух, прививают любовь к Родине и стремление к победе», — рассказал Валентин Герасимов.

Химки по праву считаются спортивной столицей Московской области. Местные тренеры воспитывают настоящих чемпионов, которые добиваются высоких достижений не только в России, но и на мировых площадках.

Глава городского округа Дмитрий Волошин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев активно поддерживают развитие спорта в Химках. Они оказывают содействие в модернизации стадионов, специализированных центров, спортивных школ и секций, а также в строительстве площадок и зон для воркаута.

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