Специалистов аграрной сферы Подмосковья пригласили на всероссийскую премию

Наставников, преподавателей и специалистов аграрной сферы Московской области, которые занимаются профориентационной работой со школьниками, приглашают побороться за Всероссийскую премию «Россия — мои горизонты» 2026 года. Цель конкурса — отметить инициативы, доказавшие эффективность.

Состязание направлено на поддержку практик профессионального самоопределения учащихся, реализованных в рамках единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее».

Подать заявку могут педагоги, мастера производственного обучения, школьники старше 14 лет, которые вправе участвовать самостоятельно или в командах до трех человек, а также образовательные учреждения, предприятия-партнеры и некоммерческие организации.

Образовательные учреждения смогут представить свои проекты в категории «Горизонты образования», работодатели — побороться за победу в номинации «Плечо к плечу: партнеры года», а авторы инициатив для детей с ограниченными возможностями здоровья — «Профориентация: безграничные возможности».

Отдельную категорию «Шаг вперед» посвятили программам для школьников из групп риска. Учащиеся с шестого по 11-й класс смогут заявить о себе, опубликовав творческие профориентационные проекты в социальных сетях с хештегом #МоиГоризонты2026.

Для педагогов предусмотрена номинация «Учить учить: педагогическая профориентация», а региональные команды смогут представить разработки профориентационных занятий для восьмых и девятых классов в рамках категории «Регионы — драйверы ЕМП».

Конкурс пройдет в несколько этапов. Прием заявок и их техническая проверка продлятся с 10 июня по 1 августа на официальном сайте премии. Затем материалы рассмотрит федеральное жюри, которое с 1 по 14 августа определит финалистов. Имена лауреатов объявят 7 сентября во время церемонии награждения.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что победа в конкурсе — это не только возможность получить диплом, но и шанс представить собственные профориентационные практики на федеральном уровне.