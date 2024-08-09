Теплосети в Мытищах подготовят к отопительному сезону к 15 сентября

Готовность к отопительному сезону объектов теплосети в Мытищах достигла 90%. Все плановые мероприятия завершат к 15 сентября.

Этим летом срок отключения горячей воды в Мытищах сведен к минимуму. Спецлисты успевали проверить работу теплосетей всего за три-четыре дня. При уже проведенных гидравлических испытаниях не выявлено ни одного повреждения труб.

Реконструкцией котельных, заменой изношенных теплотрасс и строительством новых занимаются специалисты Мытищинской теплосети. Их профессионализм оценили на региональном уровне, когда прошлой зимой 100 специалистов округа помогли устранить проблему с подачей тепла в дома жителей Подольска. Затем еще 50 работников из Мытищ привлекли к реконструкции и ремонту, а после и к инспекции оборудования в Подольске.

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