Спектакли под открытым небом пройдут в музее «Мелихово» в Чехове

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили о запуске сезона уличных постановок в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове. Первый спектакль состоится 4 июля.

В этот день театр «Чеховская студия» представит спектакль «Психопаты» — сценическую композицию по пяти рассказам Антона Чехова. Постановку создали три молодых режиссера, выпускники Российской академии театрального искусства: Кирилл Лоскутов, Артем Баскаков и Рустем Фесак. Герои пьесы попытаются найти выход из сложной ситуации.

Второй спектакль запланирован на 11 июля. Актеры Мелиховского театра покажут «Дядю Ваню» в пространстве усадебных пейзажей, где Чехов жил и работал над этой пьесой. Мелихово стало прообразом усадьбы Войницких: Иван Петрович и Соня занимаются тем же хозяйством, что и обитатели усадьбы во времена писателя. Врачебная деятельность Чехова в Серпуховской земской управе и в Мелихове легла в основу образа доктора Астрова.

Оба спектакля начнутся в 19:00. Возрастное ограничение — 16 лет. Билеты, расписание и подробности доступны на сайте музея-заповедника.