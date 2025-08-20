Спектакли и экскурсии проведут на театральном фестивале в Пушкино в конце августа

Театральный фестиваль пройдет в Пушкино с 28 по 31 августа. На нем проведут спектакли, экскурсии и выставки.

Фестиваль пройдет на сцене Летнего театра в Центральном парке Пушкино, рассказали в областном Минкультуры. Гости смогут посетить исторические экскурсии с краеведом Ольгой Соловьевой, а также выступить в образах героя Антона Чехова в рамках проекта «Мой Вишневый сад».

Церемонию открытия посвятят артистам фронтовых театров, подпольщикам и тем, кто выступал в годы Великой Отечественной войны. Им также посвятят одну из выставок.

Как рассказали в министерстве, зрители уже забронировали более 2,5 тысячи билетов на спектакли. Это 70% от их общего числа. На экскурсии осталось всего 20 мест, а на проект «Мой Вишневый сад» — порядка 30.

«Интерес к театральному фестивалю очень высокий, мест практически не осталось и тем, кто хочет стать свидетелем этого масштабного культурного события стоит поторопиться с бронированием мест, сделать это можно на сайте пушкинофест.рф», — отметил руководитель оргкомитета фестиваля, художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий.

В фестивале будут участвовать девять профессиональных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Курской и Московской областей. Мероприятие пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры Подмосковья и администрации Пушкино.