Спектакль театра кукол из Люберец стал победителем всероссийского фестиваля

Спектакль люберецкого театра кукол «Радуга» «Шинель» стал победителем II Всероссийского фестиваля муниципальных театров «Нескучная классика». Он прошел в Борисоглебске с 7 по 14 сентября.

На фестивале свои постановки представили театры из Твери, Томска, Петрозаводска, Саранска, Казани и Тулы. В этом году спектакли участников увидели почти двух тысяч человек.

Лучшим признана постановка люберецкого театра «Шинель», режиссером-постановщиком которой является Николай Рингбург. Театр кукол «Радуга», открытый более двадцати лет назад, ежегодно привлекает свыше 5,5 тысячи зрителей. Коллектив театра активно гастролирует и принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Напомним, что артисты театра многократно становились победителями различных фестивалей и конкурсов. Театр имеет две сцены: в городе Люберцы на улице Шоссейная, 8, и в Томилине на улице Пушкина, 34.

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