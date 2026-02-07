Спектакль по произведениям Салтыкова-Щедрина представили в Мытищах

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах 5 февраля состоялся спектакль, посвященный творчеству великого русского писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Постановка погрузила зрителей в мир его произведений, полных тонкого юмора, острой сатиры и глубокой социальной критики.

Выступление участников студии «Меридиан» клуба «Активное долголетие» было тепло встречено публикой. Зрители высоко оценили мастерство и серьезный подход актеров-любителей, которые подарили зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

«Особое внимание хочется уделить команде, работавшей над спектаклем, — отметила руководитель клуба „Активное долголетие“ Снежана Галушевская. — Автор сценария и режиссер-постановщик Лидия Каченова создала удивительную атмосферу подлинности и эмоциональной глубины. А костюмы, созданные собственными силами участников студии „Меридиан“, дополнили художественное пространство спектакля, придав каждой сцене особое очарование».

Мытищинские долголеты вновь доказали, что возраст не является препятствием для творчества и самореализации. Клуб «Активное долголетие» продолжает объединять людей, готовых находить новые увлечения и заниматься любимым делом в компании единомышленников.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая неоднократно отмечала активность и жизнелюбие мытищинских долголетов, которые вносят значительный вклад в общественную жизнь округа, занимаются творчеством, спортом и с удовольствием реализуют свои таланты.