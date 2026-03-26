Спектакль по произведениям Булгакова покажут на «Мелиховской весне» в Чехове

XXVI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет с 22 по 31 мая в усадьбе русского писателя Антона Чехова. В этом году покажут более 20 постановок.

Фестиваль соберет театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары, Сухума и Алматы. Артисты покажут спектакли по произведениям Антона Чехова или о самом Чехове. Также традиционно проходит специальная программа «Чехов+», которая представляет постановки по произведениям еще одного автора. В этом году она будет посвящена Михаилу Булгакову, со дня рождения которого исполняется 135 лет.

Открытие пленэрной программы начнется с показа спектакля «Дядя Ваня» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина 22 мая. Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий. Помимо спектаклей пройдут творческие встречи с артистами: Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко. С подробной программой можно ознакомиться на сайте музея-заповедника «Мелихово».

Фестивальные мероприятия будут проходить на сценах усадьбы Чехова (крытый зал и театральный двор), а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре и Подольском драматическом театре.

Фестиваль «Мелиховская весна» ежегодно проходит с 2000 года при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области