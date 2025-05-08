Спектакль о жизни в тылу во время войны показали в Серпухове

Во Дворце культуры «Надежда» показали спектакль о том, как жили горожане в годы Великой Отечественной войны в Серпухове. Рядом с городом располагалась линия фронта, а в тылу — более 30 госпиталей.

Режиссерами выступили Елена Порошина и Иван Прокофьев. Постановка отражает ключевые события 1941–1945 годов: проводы на фронт, боевые действия, ожидания и надежды, трогательные письма, встречи и Победу. В спектакле продумали все до мелочей.

Зрителей тронула история города Серпухов, где располагались более 30 госпиталей. Тысячи земляков отправились на фронт. Их подвиг не может быть забыт.

Перед Дворцом спорта организовали фронтовую поляну, мастер-классы и другие активности для жителей Серпухова.