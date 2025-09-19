Спектакль о жизни Антона Павловича Чехова покажут в Мелихове

Музейный театр «Чеховская студия» покажет зрителям спектакль о жизни Антона Павловича Чехова задолго до того, как он стал знаменитым драматургом и практикующим врачом.

В основе постановки — воспоминания старшего брата Александра. Мелиховские актеры расскажут о детстве младших Чеховых.

«Каким ребенком был Антон Павлович Чехов, о чем он думал и мечтал? На эти и другие вопросы о детстве великого писателя попробует ответить новая постановка. В центре истории — маленький Антоша и его размышления о правде и лжи, добре и зле, вере и неверии, а также о том, кто более прав — отец или мать», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Мелихово».

Спектакль покажут 21 сентября в 12:00. Узнать всю интересующую информацию можно на сайте музея-заповедника «Мелихово».

Отметим, деятельность музеев и театров является частью региональной программы «Культура Подмосковья».