Спектакль о жизни Антона Павловича Чехова покажут в Мелихове
Спектакль «Чайная птица» поставили по пьесе Евгения Ионова. Автор взял за основу воспоминания Александра Чехова о детстве младших братьев.
Музейный театр «Чеховская студия» покажет зрителям спектакль о жизни Антона Павловича Чехова задолго до того, как он стал знаменитым драматургом и практикующим врачом.
В основе постановки — воспоминания старшего брата Александра. Мелиховские актеры расскажут о детстве младших Чеховых.
«Каким ребенком был Антон Павлович Чехов, о чем он думал и мечтал? На эти и другие вопросы о детстве великого писателя попробует ответить новая постановка. В центре истории — маленький Антоша и его размышления о правде и лжи, добре и зле, вере и неверии, а также о том, кто более прав — отец или мать», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Мелихово».
Спектакль покажут 21 сентября в 12:00. Узнать всю интересующую информацию можно на сайте музея-заповедника «Мелихово».
Отметим, деятельность музеев и театров является частью региональной программы «Культура Подмосковья».