Спектакль о любви показали на сцене театра «Зазеркалье» в Серпухове

27 марта в День театра на сцене «Зазеркалья» в Серпухове показали спектакль «Безымянная звезда» по пьесе румынского драматурга Михая Себастиана. Постановка рассказывает историю о хрупкости любви и невозможности изменить судьбу.

В центре сюжета — учитель астрономии, только что открывший новую звезду, и загадочная столичная красавица, случайно оказавшаяся на глухой станции. Они встречаются всего на 12 часов.

Режиссер-постановщик Оксана Кудрявцева, известная по работам в Театре имени Вахтангова и собственной театральной школе, выступила не только режиссером, но и автором музыкального оформления.

«В Международный день театра мы решили поговорить со своим любимым зрителем о любви. Это самая прекрасная тема, о которой может говорить человечество», — сказала Оксана Кудрявцева перед началом показа.

Пьеса завершена автором в 1942 году. Она шла в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова, во МХАТе, а в 70-е годы ее экранизировал Михаил Козаков с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях.

В роли Моны выступила Алина Кондратьева, учителя Марина Мирою сыграл Дмитрий Глухов. Также в спектакле заняты Григорий Косарев, Элла Артамонова и другие артисты.