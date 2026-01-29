Спектакль о блокадном Ленинграде показали школьникам Щелкова

В Центральном Дворце культуры округа прошло торжественное памятное мероприятие, приуроченное к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Зрителями программы стали учащиеся седьмых и восьмых классов лицея № 7 и школы № 4.

Главным событием встречи стала театрализованная постановка «Помнить, чтобы жить…». Как подчеркнули в Комитете по культуре и туризму администрации округа, целью программы было уйти от формата исторической справки. Сценарий спектакля был полностью основан на документальных источниках: подлинных письмах с фронта, дневниковых записях ленинградцев и воспоминаниях очевидцев, переживших 872 дня осады.

В ходе представления школьникам рассказали о ключевых символах того времени «Дороге жизни», блокадном пайке и реликвии времени.

«Для нас важно, чтобы подрастающее поколение знало свою историю не только по учебникам, но и чувствовало ее сердцем. Без этой памяти нет будущего. Дети остались под глубоким впечатлением: спектакль тронул их до глубины души, вызвав искренние эмоции и сопереживание героям прошлого», — отметила заместитель директора лицея № 7 Татьяна Грибовская.

Мероприятие завершилось обсуждением увиденного, в ходе которого педагоги еще раз напомнили о важности сохранения исторической правды.