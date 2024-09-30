Спектакль о безопасном поведении на дороге провели для детей в Мытищах

В Мытищах состоялось мероприятие «Безопасность в городе», организованное для детей с особыми потребностями. В рамках мероприятия представители театральной мастерской «Активного долголетия» представили спектакль «Старуха Шапокляк и Карлсон идут в школу».

Особенностью постановки стало участие дрессированных собачек, которые вызвали у ребят особый восторг. Артисты в игровой форме рассказали детям о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции и МЧС. Они вручили детям подарки, которые помогут им лучше изучить правила безопасного поведения. В ходе встречи специалисты провели беседу, в которой разъяснили, как важно применять полученные знания на практике. Родителям напомнили о необходимости регулярно повторять с детьми правила безопасного поведения, чтобы минимизировать риски.

Организаторы отметили значимость подобных мероприятий для повышения уровня безопасности среди детей и выразили надежду, что полученные знания помогут ребятам быть более внимательными и осторожными в повседневной жизни.

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