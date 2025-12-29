Спектакль «Новогоднее приключение Буратино» пройдет во Фрязине

Перед Новым годом жители Фрязина получат уникальную возможность окунуться в волшебную атмосферу приключений Буратино. 30 декабря на площади возле дворца культуры «Исток» состоится представление «Новогоднее приключение Буратино».

«Спектакль обещает подарить зрителям незабываемые впечатления благодаря своему интерактивному формату. Каждый гость сможет почувствовать себя полноценным участником действа. Программа насыщенна яркими театральными сценами, веселыми сюрпризами и интересными конкурсами», — сообщили организаторы.

Особое внимание уделяется участию зрителей в развитии сюжета спектакля, что позволит каждому ощутить себя героем сказки. Работа над постановкой велась силами творческой группы театра-студии «Театральная студийная мастерская», руководимой режиссером Алексеем Михайловым.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Комсомольская, дом № 17. Вход свободный.