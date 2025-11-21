Спектакль ко дню рождения Деда Мороза показали в ДК «Цементник» в Воскресенске

В Воскресенске провели серию развлекательных мероприятий ко дню рождения Деда Мороза. Во Дворце культуры «Цементник» состоялся интерактивный спектакль, а в ДК «Юбилейный» — мастер-класс и праздничный концерт. Дети получили сладкие подарки.

Помимо этого, в парке культуры и отдыха «Москворецкий» организовали познавательную беседу и мастер-класс по изготовлению открытки.

Сотрудники Дома культуры «Истоки» в деревне Чемодурово подготовили для детей интерактивную программу, веселые игры и конкурсы.

В администрации Воскресенска отметили, что день рождения Деда Мороза — праздник, которые дарит новогоднее настроение детям и взрослым. Он пробуждает веру в чудо и открывает серию торжеств в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.