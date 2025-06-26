Спектакль ко Дню памяти и скорби прошел на набережной в Щелкове

На набережной Серафима Саровского в Щелкове представили театральную постановку. Ее посвятили Дню памяти и скорби.

Подготовка длилась около двух недель. Инициировали организацию спектакля Светлана Гераничева, Татьяна Михайлова и Анастасия Гребенникова.

«Захотелось показать время до того, как этот день настал. Показать этих людей живыми, радостными — какими они был до войны. Поэтому наша программа разделена на несколько частей, и первая названа „мир“. Она посвящена поколению 20-летних девчонок, мальчишек, которые не ожидали того, как сложится их жизнь», — отметила режиссер, руководитель любительского театра «Атмосфера» Анастасия Гребенникова.

Сцены из жизни простых людей сопровождают музыка и танцы военных лет. Зрители также услышали песни Виктора Цоя. Их исполнили вокалисты ансамбля «Притяжение».