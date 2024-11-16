Спектакль из программы Славянского форума искусств показали в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах представили спектакль «Космос, нервная система и шмат сала» по Василию Шукшину. Постановка входит в программу фестиваля «Золотой Витязь» Славянского форума искусств.

Постановка участвует в XXII Международном театральном форуме «Золотой Витязь».

«Веселая история, похожая на лоскутное пестрое одеяло, сплетенное из судеб, необычных встреч и персонажами, которые дополняют друг друга, встречаются, сталкиваются», — рассказал актер, режиссер спектакля Максим Ладо.

Режиссер поставил спектакль про людей, наделенных душами. Максим Ладо стремился показать, что могут меняться внешние атрибуты, но человек все также остается ранимым, одиноким и нежным, а местами даже и смешным. Художник Ирина Титоренко передала теплоту через лоскутные одеяла.

Фестиваль «Золотой Витязь» проводится в рамках Славянского форума искусств. Мероприятия проходит в городах России, а заключительный этап — в Москве. В этом году представят 23 спектакля.

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