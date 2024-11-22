Спектакль «Аленький цветочек» включили в детский репертуар театра в Пушкино

Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий принял участие в конференции музыкальных театров России. Мероприятие было посвящено 20-летию Ассоциации музыкальных театров. Всего в мероприятии участвовали более 70 театров, представляя страны России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Крайне важно, чтобы студенты, занимающиеся по специальности артист-вокалист, четко понимали перспективы в профессии, а учебные заведения понимали специфику театров. Я согласен с прозвучавшим на конференции мнением руководителя молодежной программы Большого театра Дмитрия Вдовина, что зачастую артисты, приходящие в труппы музыкальных театров не готовы представить себя профессиональному театру, и не оснащены для работы в профессии на должном уровне», — отметил Урецкий.

В рамках конференции прошли семинары, круглые столы и лаборатории, где обсуждали современное театральное образование, в частности, актуальные подходы в подготовке актеров музыкального театра. Одной из ключевых тем стала ко-продукция театров и развитие гастрольной деятельности. Также обсудили предстоящий X фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку».

Борис Урецкий договорился о включении в детский репертуар театра спектакля «Аленький цветочек» на 2025 год и проекта «Сокровища пиратов. Черная борода».