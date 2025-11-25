Спасших женщину на железной дороге школьников наградили в Сергиевом Посаде
В Хотьковской средней школе №1 24 ноября состоялась торжественная церемония Романа Левченко и Алексея Марущака. Эти ребята, еще будучи четвероклассниками, проявили невероятную храбрость и спасли жизнь человеку.
Когда женщина почувствовала себя плохо и упала на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, именно Роман и Алексей оказались рядом. Не раздумывая, они бросились на помощь и сумели оттащить пострадавшую в безопасное место, предотвратив тем самым трагедию.
Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова лично обратилась к юным героям. Она выразила им искреннюю благодарность за их смелость и решительность, подчеркнув, как важно не оставаться безучастным, когда кому-то нужна помощь.
Оксана Ероханова отметила, что именно такие поступки являются признаком настоящих граждан своей страны.
За свою отвагу и хладнокровие, проявленные в критической ситуации, Роман и Алексей были удостоены высокой награды – медалей Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество».
Эта медаль вручается исключительно несовершеннолетним до 16 лет. Кроме того, ребята получили заслуженные награды от администрации округа и ценные подарки.