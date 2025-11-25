Спасших женщину на железной дороге школьников наградили в Сергиевом Посаде

В Хотьковской средней школе №1 24 ноября состоялась торжественная церемония Романа Левченко и Алексея Марущака. Эти ребята, еще будучи четвероклассниками, проявили невероятную храбрость и спасли жизнь человеку.

Когда женщина почувствовала себя плохо и упала на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, именно Роман и Алексей оказались рядом. Не раздумывая, они бросились на помощь и сумели оттащить пострадавшую в безопасное место, предотвратив тем самым трагедию.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова лично обратилась к юным героям. Она выразила им искреннюю благодарность за их смелость и решительность, подчеркнув, как важно не оставаться безучастным, когда кому-то нужна помощь.

Оксана Ероханова отметила, что именно такие поступки являются признаком настоящих граждан своей страны.