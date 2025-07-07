«Спасибо за героизм и преданность родине». Андрей Воробьев поздравил ветерана Софию Мелентьеву со 100-летием

Ветерану из Мытищ Софии Алексеевне Мелентьевой исполнилось 100 лет. С этим событием ее поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Он подчеркнул, что ее труд и подвиг — пример для всех жителей.

«Спасибо за мужество, героизм и преданность Родине! От всей души желаю здоровья и благополучия», — сказал Воробьев.

София Алексеевна в 1943 году, совсем юной, добровольно ушла на фронт. Она воевала в составе 47-й армии на Первом Белорусском фронте, прошла боевой путь от Ковеля до Берлина и встретила Победу в столице Германии. За отвагу и службу Родине ей вручили медаль «За Победу над Германией», а также памятные награды к юбилеям Великой Победы.

После войны София Алексеевна посвятила более 30 лет работе в 16-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны в Мытищах.