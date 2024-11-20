«Спасибо за чуткость и профессионализм». Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником

«Дорогие педиатры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев также рассказал о нескольких врачах, которые трудятся в регионе. Один из них — Юрий Тимохин, который работает в детской поликлинике Солнечногорска и имеет 42-летний стаж. Он окончил Харьковский медицинский институт в 1984 году и несколько лет работал в детской реанимации, а также возглавлял отделение новорожденных в Харькове на протяжении 28 лет. В России Юрий живет уже почти пять лет.