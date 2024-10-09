«Спасибо за чуткое отношение». Команда Сбера подарила медцентру Рошаля 100 стульев для кормления детей

Трехсторонняя встреча с участием представителей Сбера и правительства Подмосковья прошла в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Участники обсудили перспективы сотрудничества, включая совместные проекты по внедрению медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта и дистанционных технологий.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, вице-президент и председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и главный врач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Людмила Болатаева подчеркнула, что клинический центр является ведущим учреждением в области медицинской помощи детям. Она также отметила высокую квалификацию врачей и комфортные условия для пребывания матерей с детьми.

«Спасибо команде Сбербанка за чуткое отношение к нашим проектам», — добавила Болатаева.

Евгений Титов отметил, что здоровье детей — это один из важных приоритетов, и необходимо создать для них максимально комфортные условия. Он указал на значимость клинического центра как крупного национального проекта с уникальными направлениями лечения, включая первый в стране внутрисосудистый центр детской хирургии.

Титов также рассказал о поддержке центра, в том числе о внедрении решения Voice2Med, созданного при сотрудничестве с Центром речевых технологий. Оно позволяет сократить время на заполнение медицинской документации на 20-30%.

«Сегодня в знак доброй дружбы мы дарим клиническому центру 100 стульчиков для кормления — они безопасны для непосед, экономят место и прививают детям культуру питания», — указал Титов.

Сбер активно участвует в развитии системы здравоохранения Московской области, сотрудничая с правительством региона на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день в Подмосковье завершено более десяти пилотных проектов, направленных на апробацию AI-решений для анализа медицинских изображений и текстовых данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин торжественно открыли Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске. Он стал ключевым по своему профилю в регионе.

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