«Спасибо вам за работу». Путин поздравил Андрея Воробьева с юбилеем

На совещании с правительством Владимир Путин поздравил Андрея Воробьева с днем рождения. Президент поблагодарил губернатора Подмосковья за работу и пожелал ему успехов.
Андрею Воробьеву 14 апреля исполнилось 55 лет. Президент сообщил, что лично поздравил губернатора еще утром.
«С днем рождения, Андрей Юрьевич. Хочу еще раз, уже так публично, воспользоваться нашим совещанием, от всех коллег еще раз пожелать вам всего самого доброго. Две пятерочки — очень хорошая цифра. Мы вас все поздравляем. Спасибо вам за работу, желаю вам успехов», — сказал Путин.
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