Кота с 21 пулей от пневматического оружия спасли в Пушкино

Кот по кличке Морж стал жертвой хулиганов, которые обстреляли его пневматическим оружием. Животное получило 21 пулю и чудом не погибло. На помощь пришли специалисты Пушкинской ветеринарной станции.

Пули попали в область поясницы и таза, а также в шею животного. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию. Все инородные тела удалили, назначили антибиотики и средства для обработки ран. Сейчас питомец приходит в себя после издевательств, специалисты продолжают лечение.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило об уголовной ответственности за жестокое обращение в животными. О подобных случаях можно сообщать на горячую линию 8-800-600-70-82.

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о собаке, которая находится на передержке в Сергиевом Посаде. Этот красивый и дружелюбный пес по кличке Перчик, который умеет улыбаться, найден у придорожного кафе на федеральной трассе. Волонтеры ищут для него хозяев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».