Собаке из приюта по кличке Перчик помогут найти дом в Подмосковье

В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о собаке, которая находится на передержке в Сергиевом Посаде. Этот красивый и дружелюбный пес по кличке Перчик, который умеет улыбаться, найден у придорожного кафе на федеральной трассе. Волонтеры ищут для него хозяев.

Неизвестно, откуда Перчик взялся у придорожного кафе. Волонтеры рассказали, что он в стрессе выбегал на трассу и едва ли не бросался к каждой машине в надежде найти своего человека.

Судя по состоянию животного, о нем никто не заботился. Благотворительный фонд «Возьми счастье в дом» заметил пса, и сейчас он абсолютно здоров, кастрирован, обработан от клещей, привит и чипирован.

Перчику около трех лет, он дружит с каждым, будь то взрослый, ребенок, собака или кошка. Такой питомец подарит много счастья любящему хозяину. Сейчас волонтеры ищут для собаки семью, добрые и заботливые руки. Чтобы познакомиться и забрать Перчика домой, нужно звонить по номеру +7 (903) 726-89-49.

Ветеринарный отдел Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнил, что в приютах пушистые друзья ждут своих новых хозяев. Взять друга домой — это осознанный подход, счастье и радость для всех сторон.

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