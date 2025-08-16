Спасателю ВОСВОД в Люберцах вручили благодарность за спасение человека

Благодарность учебно-методического и тренировочного центра «Всероссийского общества спасания на водах» Московской области вручили Антону Тюрину. Он спас тонущего на Малаховском озере мужчину.

Награду вручил муниципальный депутат, председатель комитета по физической культуре и спорту Владимир Сурков.

«Антон Тюрин дежурил на Малаховском озере 31 июля. Заметив тонущего мужчину, он прыгнул в воду. Утопающего удалось спасти, на берегу ему была оказана первая медицинская помощь», — рассказал Владимир Сурков.

Антон Тюрин прошел обучение в учебно-методическом центре ВОСВОД. Это его первый опыт работы спасателем.

«Спасатели дежурят на всех оборудованных в Люберцах пляжах каждый день с 10.00 до 20.00. В жаркую погоду места отдыха у воды пользовались особенной популярностью — в первую очередь, это касается Кореневского карьера и Малаховского озера. Благодарю наших ребят за профессионализм и ответственное отношение к делу!» — отметил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Купание во всех водоемах городского округа Люберцы, в соответствии с заключением Роспотребнадзора, запрещено.